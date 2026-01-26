Não é só questão de moda: a importância dos óculos escuros para a saúde da visão
A ideia de proteger os olhos da claridade não é nova. Os povos inuítes, habitantes de regiões árticas, criaram há séculos peças rudimentares feitas de ossos ou marfim, com pequenas fendas para enxergar, que funcionavam como barreiras contra o reflexo intenso da neve.
Já na Roma Antiga, o imperador Nero teria assistido a combates de gladiadores usando esmeraldas polidas, para reduzir o brilho.
A consolidação do acessório como conhecemos hoje ocorreu apenas no século 20.
A indústria óptica ganhou força nos Estados Unidos nos anos 1920 e 1930, quando surgiram as primeiras produções em larga escala.
Hollywood teve papel decisivo nesse processo. Astros do cinema popularizaram os óculos escuros como símbolo de charme, mistério e modernidade.
Marcas passaram a associar seus modelos ao estilo de vida glamoroso da época, reforçando uma relação que se mantém até hoje entre óculos, moda e identidade.