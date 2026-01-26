Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Não é só questão de moda: a importância dos óculos escuros para a saúde da visão

Não é só questão de moda: a importância dos óculos escuros para a saúde da visão

Autor Flipar
Autor
Flipar Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

 

" class="op_lazy">

A ideia de proteger os olhos da claridade não é nova. Os povos inuítes, habitantes de regiões árticas, criaram há séculos peças rudimentares feitas de ossos ou marfim, com pequenas fendas para enxergar, que funcionavam como barreiras contra o reflexo intenso da neve.

Crédito: Simon/Pixabay

" class="op_lazy">

Já na Roma Antiga, o imperador Nero teria assistido a combates de gladiadores usando esmeraldas polidas, para reduzir o brilho.

Crédito: Glyptothek_Munich

" class="op_lazy">

A consolidação do acessório como conhecemos hoje ocorreu apenas no século 20.

Crédito: Pxhere

" class="op_lazy">

A indústria óptica ganhou força nos Estados Unidos nos anos 1920 e 1930, quando surgiram as primeiras produções em larga escala.

Crédito: Pixabay

" class="op_lazy">

Hollywood teve papel decisivo nesse processo. Astros do cinema popularizaram os óculos escuros como símbolo de charme, mistério e modernidade.

Crédito: - Divulgação

" class="op_lazy">

Marcas passaram a associar seus modelos ao estilo de vida glamoroso da época, reforçando uma relação que se mantém até hoje entre óculos, moda e identidade.

Crédito: Pixabay

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar