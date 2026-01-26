Muito além do sabor: As cafeterias mais belas e charmosas do planeta
De acordo com a obra, as cafeterias citadas, além de apresentarem uma boa bebida, tem uma estética bem cuidada, algo indispensável para um café. Elas fidelizam o cliente e se destacam em um cenário de concorrência no Instagram e TikTok.
Alguns dos locais mais “únicos e realmente criativos” estavam concentrados na Ásia, disse ela, embora ela limitasse suas escolhas a não mais do que um alguns cafés de qualquer país.
Algumas cafeterias criam experiências semelhantes a exposições de arte ou museus “imersivos” como forma de atrair os clientes e visitantes.
Outras são inspiradas em programas de TV e filmes populares, ou modeladas a partir da cultura aspiracional que cerca o lugar do café no mundo e em todo o mundo.
Designing Coffee explora o que é necessário para fazer a curadoria de algumas das cafeterias mais inovadoras e ecléticas da atualidade. Desde a identidade da marca e embalagem até o design de interiores e arquitetura.
Este livro celebra espaços únicos, como as cafeterias minimalistas, semelhantes a casas de chá, do Japão ou os cafés com temática comunista no Vietnã. Além disso, fornece conselhos sobre como criar seu próprio espaço único.