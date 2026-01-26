Muito além do sabor: As cafeterias mais belas e charmosas do planeta

Localizado em um bairro tranquilo e arborizado em Pechersk, um dos bairros mais antigos de Kiev, o café Dubler ocupa o andar térreo de um edifício residencial construído na década de 1970. Assim, ele combina elementos de sofisticação discreta com coragem urbana e charme vintage.

Crédito: Dubler Café, Ucrânia - As 60 cafeterias mais bonitas do mundo - Instagram @dubler.cafe