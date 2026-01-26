Motoristas recusam corrida para cidade egípcia por causa do mau cheiro
Nos arredores da região metropolitana de Cairo, capital do Egito, uma cidade chama a atenção pela enorme quantidade de lixo, mas nem tudo é o que parece.
Por lá, os Zabbaleen, um povo se dedica exclusivamente à coleta e reciclagem de lixo. São cerca de 70 mil pessoas.
Eles se concentram principalmente em Manshiyat Naser, conhecida como “Cidade do Lixo”, e desenvolvem essa atividade desde a década de 1940.
Juntos, eles desenvolveram um sistema que recicla até 80% dos resíduos coletados, tido como um dos mais eficientes do mundo.
Segundo o documentário “Zabbaleen: Cidade do Lixo” (2016), a coleta é realizada principalmente por homens e crianças, que recolhem o lixo com carroças e caminhonetes.