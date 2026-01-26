Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Motoristas recusam corrida para cidade egípcia por causa do mau cheiro

Nos arredores da região metropolitana de Cairo, capital do Egito, uma cidade chama a atenção pela enorme quantidade de lixo, mas nem tudo é o que parece.

Crédito: wikimedia commons Vyacheslav Argenberg

Por lá, os Zabbaleen, um povo se dedica exclusivamente à coleta e reciclagem de lixo. São cerca de 70 mil pessoas.

Crédito: reprodução/youtube

Eles se concentram principalmente em Manshiyat Naser, conhecida como “Cidade do Lixo”, e desenvolvem essa atividade desde a década de 1940.

Crédito: wikimedia commons Ouahidb

Crédito: reprodução/youtube

Juntos, eles desenvolveram um sistema que recicla até 80% dos resíduos coletados, tido como um dos mais eficientes do mundo.

Crédito: reprodução/youtube

Segundo o documentário “Zabbaleen: Cidade do Lixo” (2016), a coleta é realizada principalmente por homens e crianças, que recolhem o lixo com carroças e caminhonetes.

Crédito: reprodução/youtube

