Mentes brilhantes que resolveram crimes na literatura e no cinema
Sherlock Holmes (Arthur Conan Doyle) – Símbolo máximo do detetive racional, Holmes resolve crimes por meio da observação minuciosa e da dedução lógica. Sua parceria com o dr. Watson tornou-se um dos duos mais célebres da ficção.
Holmes é um dos personagens mais adaptado da história da literatura, com versões clássicas e modernas no cinema e na TV. Vai do detetive vitoriano ao investigador high-tech do século 21.
Hercule Poirot (Agatha Christie) – O belga de bigodes impecáveis confia mais nas “pequenas células cinzentas” do que na ação física. É conhecido por desvendar crimes aparentemente insolúveis a partir da psicologia dos suspeitos.
O detetive Poirot, de Agatha Christie, ganhou inúmeras adaptações para cinema e televisão. Destacam-se as versões estreladas por David Suchet e Kenneth Branagh.
