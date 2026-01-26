Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Mentes brilhantes que resolveram crimes na literatura e no cinema

Sherlock Holmes (Arthur Conan Doyle) – Símbolo máximo do detetive racional, Holmes resolve crimes por meio da observação minuciosa e da dedução lógica. Sua parceria com o dr. Watson tornou-se um dos duos mais célebres da ficção.

Crédito: - Divulgação

Holmes é um dos personagens mais adaptado da história da literatura, com versões clássicas e modernas no cinema e na TV. Vai do detetive vitoriano ao investigador high-tech do século 21.

Crédito: Divulgação

Hercule Poirot (Agatha Christie) – O belga de bigodes impecáveis confia mais nas “pequenas células cinzentas” do que na ação física. É conhecido por desvendar crimes aparentemente insolúveis a partir da psicologia dos suspeitos.

Crédito: Divulgação

Crédito: Divulgação

O detetive Poirot, de Agatha Christie, ganhou inúmeras adaptações para cinema e televisão. Destacam-se as versões estreladas por David Suchet e Kenneth Branagh.

Crédito: Divulgação

