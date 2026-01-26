Manias comuns podem virar obsessão; fique atento
Essas manias costumam surgir por motivos emocionais, hábitos repetidos ou até fatores culturais e familiares. A seguir, veja manias comuns e o que geralmente as motiva.
Roer unhas é uma mania associada à ansiedade e ao estresse. A repetição do gesto gera uma sensação momentânea de alívio, mesmo sendo prejudicial à saúde.
Estalar os dedos é outra mania comum, muitas vezes ligada à tensão acumulada ou ao simples hábito físico, apesar da crença de que possa causar problemas nas articulações.
Organizar objetos por cor, tamanho ou simetria pode estar ligado à necessidade de controle ou à busca de ordem para acalmar a mente.
Checar portas e janelas repetidamente antes de sair ou dormir é uma mania motivada por insegurança ou medo de esquecer algo importante
Contar passos, degraus ou objetos, por sua vez, pode surgir como forma de distração mental ou tentativa inconsciente de organizar o pensamento.