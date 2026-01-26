Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Manias comuns podem virar obsessão; fique atento

Autor Flipar
Flipar Autor
Essas manias costumam surgir por motivos emocionais, hábitos repetidos ou até fatores culturais e familiares. A seguir, veja manias comuns e o que geralmente as motiva.

Crédito: Imagem gerada por i.a

Roer unhas é uma mania associada à ansiedade e ao estresse. A repetição do gesto gera uma sensação momentânea de alívio, mesmo sendo prejudicial à saúde.

Crédito: Imagem gerada por i.a

Estalar os dedos é outra mania comum, muitas vezes ligada à tensão acumulada ou ao simples hábito físico, apesar da crença de que possa causar problemas nas articulações.

Crédito: Imagem gerada por i.a

Organizar objetos por cor, tamanho ou simetria pode estar ligado à necessidade de controle ou à busca de ordem para acalmar a mente.

Crédito: Imagem gerada por i.a

Checar portas e janelas repetidamente antes de sair ou dormir é uma mania motivada por insegurança ou medo de esquecer algo importante

Crédito: Imagem gerada por i.a

Contar passos, degraus ou objetos, por sua vez, pode surgir como forma de distração mental ou tentativa inconsciente de organizar o pensamento.

Crédito: Mônica Sá

