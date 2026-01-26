Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Maior fruta de árvore do mundo, jaca tem bagos carnudos que previnem envelhecimento

Nativa do sul da Índia, esta fruta foi domesticada de forma independente, conforme indicado pelos nomes do sudeste asiático que não são derivados das raízes sânscritas.

Crédito: Imagem de Josch13 por Pixabay

A fruta foi posteriormente introduzida em Guam por colonos filipinos quando ambos faziam parte do Império Espanhol. Além disso, é um dos símbolos de Bangladesh e do estado de Kerala, na Índia.

Crédito: Imagem de Josch13 por Pixabay

A jaca é adequada em planícies tropicais e amplamente cultivada em regiões tropicais do mundo, incluindo Índia, Bangladesh, Sri Lanka e nas florestas das Filipinas, Indonésia, Malásia e Austrália.

Crédito: Imagem de Kiều Trường por Pixabay

Ela fornece diversos benefícios para a saúde, como combater a prisão de ventre, facilitar a perda de peso, ajudar a controlar a pressão arterial e prevenir o envelhecimento precoce.

Crédito: Imagem de Suanpa por Pixabay

Os benefícios citados se devem ao fato da fruta ter ótimas quantidades de fibras, vitamina C e compostos antioxidantes, como flavonoides, saponinas, carotenoides e compostos fenólicos.

Crédito: Imagem de Maya A. P por Pixabay

Com um aroma forte e sabor adocicado, a jaca pode ser consumida ao natural, desidratada ou no preparo de sucos, doces e geleias. Ela fornece mais de três gramas de proteína por xícara, em comparação com 0-1 gramas em outros tipos de frutas, como maçãs e mangas.

Crédito: Imagem de Siva prasad por Pixabay

