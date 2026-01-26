Maior cafezal urbano do planeta transforma capital brasileira em jardim aromático

Os maiores consumidores – O natural é pensar que nós brasileiros são o povo que mais consome café no mundo, já que ele está incluso na vida de tantas pessoas. Porém, segundo a OIC, os maiores consumidores de café per capita no mundo são os finlandeses, pois lá cada pessoa bebe em média cerca de 12 quilos de café por ano.

Crédito: Pixabay