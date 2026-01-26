Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Maior cafezal urbano do planeta transforma capital brasileira em jardim aromático

Autor Flipar
Durante a florada, abelhas e marimbondos são monitorados por pesquisadores para garantir a fecundação das plantas. Esses insetos influenciam diretamente na qualidade, doçura e uniformidade dos grãos.

Crédito: Instituto Biologico Flickr

O IB usa redes entomológicas e armadilhas coloridas para estudar polinizadores sem prejudicar o meio ambiente. A pesquisa reforça práticas sustentáveis e mostra como ciência e natureza convivem na metrópole.

Crédito: Instituto Biológico/Flickr

Criado nos anos 1950, o cafezal do Instituto Biológico virou ponto turístico e celebra o café com o evento Sabor da Colheita. O espaço cultiva seis variedades de grãos e recebe visitantes gratuitamente mediante agendamento.

Crédito: reprodução TV Globo

O café, aliás, é uma das bebidas mais consumidas em todo o mundo. Ele aparece tanto na parte da manhã, para ajudar a dar energia para o dia, como em momentos depois do almoço ou até mesmo no fim de tarde. Veja curiosidades sobre o tema:

Crédito: pixabay

Como tudo surgiu – Você sabia que a origem do café é na Etiópia? Ele foi chamado de “buna” pelos primeiros degustadores, sendo que essas pessoas viviam na ilha de Kaffa e usavam o ingrediente em um determinado ritual. Mesmo nos dias atuais é possível encontrar povos das aldeias guiados pelos perfumes de “buna”.

Crédito: julius schorzman - wikimedia commons

Existem dois tipos – São dois os tipos de grãos do café: Arábica (Coffea arabica) e Robusta (Coffea canephora). Eles possuim características diferentes. Por exemplo, o café arábica possui doçura natural enquanto os grãos de Robusta são mais amargos. A escolha vai pelo gosto do consumidor.

Crédito: xiaojie zhao - pixabay

