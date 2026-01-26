Maior cafezal urbano do planeta transforma capital brasileira em jardim aromático
Durante a florada, abelhas e marimbondos são monitorados por pesquisadores para garantir a fecundação das plantas. Esses insetos influenciam diretamente na qualidade, doçura e uniformidade dos grãos.
O IB usa redes entomológicas e armadilhas coloridas para estudar polinizadores sem prejudicar o meio ambiente. A pesquisa reforça práticas sustentáveis e mostra como ciência e natureza convivem na metrópole.
Criado nos anos 1950, o cafezal do Instituto Biológico virou ponto turístico e celebra o café com o evento Sabor da Colheita. O espaço cultiva seis variedades de grãos e recebe visitantes gratuitamente mediante agendamento.
O café, aliás, é uma das bebidas mais consumidas em todo o mundo. Ele aparece tanto na parte da manhã, para ajudar a dar energia para o dia, como em momentos depois do almoço ou até mesmo no fim de tarde. Veja curiosidades sobre o tema:
Como tudo surgiu – Você sabia que a origem do café é na Etiópia? Ele foi chamado de “buna” pelos primeiros degustadores, sendo que essas pessoas viviam na ilha de Kaffa e usavam o ingrediente em um determinado ritual. Mesmo nos dias atuais é possível encontrar povos das aldeias guiados pelos perfumes de “buna”.
Existem dois tipos – São dois os tipos de grãos do café: Arábica (Coffea arabica) e Robusta (Coffea canephora). Eles possuim características diferentes. Por exemplo, o café arábica possui doçura natural enquanto os grãos de Robusta são mais amargos. A escolha vai pelo gosto do consumidor.