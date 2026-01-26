Ligações mudas: veja por que acontecem e como evitá-las
Essas ligações são feitas em massa por empresas de telecomunicação, que usam números aleatórios para aumentar as chances de atendimento.
Segundo especialistas, esse tipo de ligação serve para minimizar o tempo de atendentes de telemarketing, já que várias chamadas são feitas ao mesmo tempo. Vale a da pessoa que atender primeiro.
Outro motivo usado pelas empresas é verificar quais números ainda estão ativos.
