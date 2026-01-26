Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Ligações mudas: veja por que acontecem e como evitá-las

Essas ligações são feitas em massa por empresas de telecomunicação, que usam números aleatórios para aumentar as chances de atendimento.

Crédito: Freepik

" class="op_lazy">

" class="op_lazy">

Segundo especialistas, esse tipo de ligação serve para minimizar o tempo de atendentes de telemarketing, já que várias chamadas são feitas ao mesmo tempo. Vale a da pessoa que atender primeiro.

Crédito: Taylor Grote/Unsplash

" class="op_lazy">

" class="op_lazy">

Outro motivo usado pelas empresas é verificar quais números ainda estão ativos.

Crédito: hippopx.com/Creative Commons - CC0/Public Domain

" class="op_lazy">

