Lenda local diz que o Jardim do Éden, da Bíblia, ficava nas Seychelles

Composto por 115 ilhas, o país situado no oeste do Oceano Índico é um dos destinos paradisíacos da região.

Crédito: Simisa/Wikimédia Commons

A cidade mais populosa de Seychelles é Victória. Capital do país, ela fica na Ilha de Mahé, a maior do arquipélago.

Crédito: Imagem de pascal OHLMANN por Pixabay

Com uma população que não chega a 100 mil habitantes, a nação africana está ao nordeste da vizinha Madagascar.

Crédito: Fabio Achilli/Wikimédia Commons

Entre os idiomas oficiais de Seychelles estão o francês e o inglês, consequência da disputa territorial que os países europeus travaram no passado pela posse das ilhas.

Crédito: Seicheles - Ilhas do Oceano Índico - Imagem de Devadasu Gorrela por Pixabay

Com lindas praias de água cristalina e biodiversidade muito rica, o país africano é um destino turístico bastante procurado para quem gosta de belezas naturais.

Crédito: Imagem de Devadasu Gorrela por Pixabay

Uma das belezas de Seychelles é o Vallée de Mai, reserva natural na ilha de Praslin composta por árvores endêmicas – surgidas e encontradas apenas na região. Entre eles está o coco-de-mer (“coco do mar”).

Crédito: Dreizung/Wikimedia Commons

