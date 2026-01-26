Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Homenagem criativa: Famosos que já apareceram na animação ‘Os Simpsons’

Britney Spears – O 12º episódio da 11ª temporada, chamado “The Mansion Family”, teve a presença da cantora americana.

Crédito: Youtube/Britney Spears

Foi transmitido em janeiro de 2000 e a cantora dublou ela mesma, sendo homenageada como “orgulho de Springfield”.

Crédito: Reprodução/Os Simpsons

Buzz Aldrin – O astronauta que foi o segundo homem a pisar na Lua interage com Homer, quando este é selecionado pela NASA para participar de um projeto de exploração espacial.

Crédito: Youtube/ Revista ÉPOCA

Este marcante momento da série acontece na temporada 5, episódio 15, chamado “Deep Space Homer”.

Crédito: Reprodução/Os Simpsons

Mick Jagger, vocalista dos Rolling Stones, e Keith Richards, guitarrista, apareceram num episódio que também incluiu Tom Petty, Elvis Costello e Lenny Kravitz.

Crédito: Michael Conen - wikimedia commons

Foi em “How I Spent My Strummer Vacation”, segundo episódio da 14ª temporada da série, que acabou se tornando um marco para os fãs.

Crédito: Reprodução/Os Simpsons

