Homenagem criativa: Famosos que já apareceram na animação ‘Os Simpsons’
Britney Spears – O 12º episódio da 11ª temporada, chamado “The Mansion Family”, teve a presença da cantora americana.
Foi transmitido em janeiro de 2000 e a cantora dublou ela mesma, sendo homenageada como “orgulho de Springfield”.
Buzz Aldrin – O astronauta que foi o segundo homem a pisar na Lua interage com Homer, quando este é selecionado pela NASA para participar de um projeto de exploração espacial.
Este marcante momento da série acontece na temporada 5, episódio 15, chamado “Deep Space Homer”.
Mick Jagger, vocalista dos Rolling Stones, e Keith Richards, guitarrista, apareceram num episódio que também incluiu Tom Petty, Elvis Costello e Lenny Kravitz.
Foi em “How I Spent My Strummer Vacation”, segundo episódio da 14ª temporada da série, que acabou se tornando um marco para os fãs.