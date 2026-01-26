Homem misterioso que dizia ter ‘188 anos’ virou lenda na web
Nas imagens, Siyaram Baba aparece sendo retirado de algum local em Bangalore, que fica no sul da Índia.
Ao sair do local, uma declaração do homem chamou a atenção: “Tenho 188 anos e até a morte me abandonou”.
A fala gerou perplexidade e levantou inúmeras dúvidas, principalmente sobre como e por que ele teria permanecido isolado em uma caverna.
A imagem do homem, visivelmente debilitado, causou espanto em todo o mundo.
Ninguém sabia sua origem ou as circunstâncias que o levaram a viver em condições tão precárias. A declaração sobre seus supostos 188 anos também fez muita gente questionar se aquilo poderia ser verdade.
Mas isso seria humanamente impossível. Estudos sugerem que o limite biológico da nossa espécie está entre 120 e 130 anos (alguns pesquisadores falam até 125).