Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Hipódromo romano de 2 mil anos é descoberto debaixo de aterro sanitário na Turquia

Hipódromo romano de 2 mil anos é descoberto debaixo de aterro sanitário na Turquia

Autor Flipar
Autor
Flipar Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

 

" class="op_lazy">

Foi em Kayseri, a antiga Cesareia, capital da área metropolitana da Turquia.

Crédito: Wikimedia Commons/Kerem Delialioğlu

" class="op_lazy">

O nome “Cesareia” foi dado por Tibério em homenagem a César, e era um local vital e influente na província da Capadócia.

Crédito: Wikimedia Commons/Oğuzkaan KAFA

" class="op_lazy">

Especialistas da Prefeitura Metropolitana de Kayseri utilizaram mapas do século 19 e registros de historiadores e viajantes para localizar sítios arqueológicos perdidos.

Crédito: Divulgação/Prefeitura de Kayseri

" class="op_lazy">

O hipódromo, ou circo em latim, era um recinto em forma de U para corridas de cavalos e bigas.

Crédito: Imagem gerada por IA

" class="op_lazy">

O circuito completo tem 450 metros de comprimento, sendo uma das maiores estruturas da Capadócia de sua época.

Crédito: Diego Delso, delso.photo, License CC BY-SA

" class="op_lazy">

Na época, o hipódromo servia como ponto de encontro da elite para entretenimento e eventos imperiais.

Crédito: Pixabay

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar