Hipódromo romano de 2 mil anos é descoberto debaixo de aterro sanitário na Turquia
Foi em Kayseri, a antiga Cesareia, capital da área metropolitana da Turquia.
O nome “Cesareia” foi dado por Tibério em homenagem a César, e era um local vital e influente na província da Capadócia.
Especialistas da Prefeitura Metropolitana de Kayseri utilizaram mapas do século 19 e registros de historiadores e viajantes para localizar sítios arqueológicos perdidos.
O hipódromo, ou circo em latim, era um recinto em forma de U para corridas de cavalos e bigas.
O circuito completo tem 450 metros de comprimento, sendo uma das maiores estruturas da Capadócia de sua época.
Na época, o hipódromo servia como ponto de encontro da elite para entretenimento e eventos imperiais.