Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Goiaba junta valor nutricional, versatilidade e força econômica

Goiaba junta valor nutricional, versatilidade e força econômica

Autor Flipar
Autor
Flipar Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

 

" class="op_lazy">

A goiaba é nativa da América Tropical, com origem incerta dentro dessa região. A partir disso, os navegantes europeus ao chegarem em solo americano a levaram para a África e Ásia e para outras regiões tropicais.

Crédito: Pixabay

" class="op_lazy">

No Brasil, ela segue como uma das frutas mais cultivadas, com grande destaque em estados como São Paulo, Petrolina (PE) e Juazeiro (BA).

Crédito: Pixabay

" class="op_lazy">

Essa fruta possui valor cultural e econômico em diversas comunidades, sendo protagonista em festas e celebrações, com memórias afetivas e tradições familiares.

Crédito: Pixabay

" class="op_lazy">

Desse modo, a goiaba possui vários significados simbólicos, incluindo fertilidade, abundância, riqueza, prosperidade, e até mesmo perda de energia e autoridade, dependendo do contexto.

Crédito: Pixabay

" class="op_lazy">

O nome “goiaba” vem do tupi “coyhaba”, que significa “sementes juntas-amontoadas-aglomeradas”. A cultura desta fruta gera empregos e renda, especialmente em áreas rurais, e contribui para a segurança alimentar (práticas de produção até a qualidade do produto final) e a diversidade da dieta.

Crédito: Pixabay

" class="op_lazy">

Além disso, a goiaba é rica em vitamina C, fibras, e outros nutrientes, sendo utilizada na medicina popular para tratar diversas condições de saúde, como gripes e disenterias.

Crédito: Pixabay

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar