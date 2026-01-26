Goiaba junta valor nutricional, versatilidade e força econômica
A goiaba é nativa da América Tropical, com origem incerta dentro dessa região. A partir disso, os navegantes europeus ao chegarem em solo americano a levaram para a África e Ásia e para outras regiões tropicais.
No Brasil, ela segue como uma das frutas mais cultivadas, com grande destaque em estados como São Paulo, Petrolina (PE) e Juazeiro (BA).
Essa fruta possui valor cultural e econômico em diversas comunidades, sendo protagonista em festas e celebrações, com memórias afetivas e tradições familiares.
Desse modo, a goiaba possui vários significados simbólicos, incluindo fertilidade, abundância, riqueza, prosperidade, e até mesmo perda de energia e autoridade, dependendo do contexto.
O nome “goiaba” vem do tupi “coyhaba”, que significa “sementes juntas-amontoadas-aglomeradas”. A cultura desta fruta gera empregos e renda, especialmente em áreas rurais, e contribui para a segurança alimentar (práticas de produção até a qualidade do produto final) e a diversidade da dieta.
Além disso, a goiaba é rica em vitamina C, fibras, e outros nutrientes, sendo utilizada na medicina popular para tratar diversas condições de saúde, como gripes e disenterias.