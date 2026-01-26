Gavin Casalegno: descubra a trajetória do ator que está entre os mais pesquisados no Google
Casalegno nasceu em Dallas, no estado americano do Texas, em 2 de setembro de 1999, em uma família com raízes na região italiana do Piemonte.
Inicialmente, ele teve uma carreira de modelo. Aos quatro anos, já estampava campanhas publicitárias e tornou-se presença recorrente em comerciais de grandes marcas, como a Sony.
Aos 11 anos, já morando em Los Angeles, na Califórnia, conquistou o seu primeiro trabalho no cinema, iniciando a almejada carreira de ator.
A sua estreia foi “I Am… Gabriel”, como o protagonista da trama dirigida por Mike Norris.
Nos anos seguintes, acumulou participações marcantes, incluindo o jovem Shem no filme “Noé”, do diretor Darren Aronofsky, de 2014.
Além disso, fez versões jovens de personagens já conhecidos em séries populares, como Damon Salvatore em “Diários de um Vampiro”, em 2015.