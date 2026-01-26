Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Gavin Casalegno: descubra a trajetória do ator que está entre os mais pesquisados no Google

Casalegno nasceu em Dallas, no estado americano do Texas, em 2 de setembro de 1999, em uma família com raízes na região italiana do Piemonte.

Crédito: Reprodução do Instagram @gavincasalegno

Inicialmente, ele teve uma carreira de modelo. Aos quatro anos, já estampava campanhas publicitárias e tornou-se presença recorrente em comerciais de grandes marcas, como a Sony.

Crédito: Reprodução do Instagram @gavincasalegno

Aos 11 anos, já morando em Los Angeles, na Califórnia, conquistou o seu primeiro trabalho no cinema, iniciando a almejada carreira de ator.

Crédito: Divulgação

A sua estreia foi “I Am… Gabriel”, como o protagonista da trama dirigida por Mike Norris.

Crédito: Divulgação

Nos anos seguintes, acumulou participações marcantes, incluindo o jovem Shem no filme “Noé”, do diretor Darren Aronofsky, de 2014.

Crédito: Divulgação

Além disso, fez versões jovens de personagens já conhecidos em séries populares, como Damon Salvatore em “Diários de um Vampiro”, em 2015.

Crédito: Divulgação

