Fragmento de cerâmica revela que havia cobrança de imposto em Jerusalém antes de Cristo

O texto menciona o “primeiro dia do mês de Av” e um oficial chamado “portador das rédeas”, responsável pela comunicação entre a corte assíria e os reinos subordinados. Segundo o assiriólogo Peter Zilberg, o fragmento seria parte de um selo usado para autenticar documentos oficiais.

Crédito: Divulgação / Eliyahu Yannai/Fundação Cidade de Davi

A peça, datada entre os séculos 8 e 7 a.C. e anunciado pela Autoridade de Antiguidades de Israel, reforça relatos bíblicos sobre tributos pagos por reis como Ezequias, Manassés e Josias.

Crédito: Wikimedia Commons/Berthold Werner

Em abril de 2025, um grupo de arqueólogos afirmou ter descoberto, na própria cidade de Jerusalém, indícios que podem apontar para o túmulo de Jesus, como descrito na Bíblia.

Crédito: Rosh Hashaná - Ministério do Turismo de Israel

A descoberta foi feita durante escavações na Igreja do Santo Sepulcro, local tradicionalmente ligado à crucificação e sepultamento de Cristo.

Crédito: Flickr - Ana Paula Hirama

Pesquisas indicam que o ambiente corresponde à descrição do Evangelho de João, incluindo sinais de um jardim com oliveiras e vinhedos.

Crédito: Diego Delso, delso.photo, License CC BY-SA

Uma das cidades mais antigas e importantes do mundo, Jerusalém tem uma história que remonta a milênios; conheça sua história e curiosidades!

Crédito: Domínio Público

