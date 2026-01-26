Fragmento de cerâmica revela que havia cobrança de imposto em Jerusalém antes de Cristo
O texto menciona o “primeiro dia do mês de Av” e um oficial chamado “portador das rédeas”, responsável pela comunicação entre a corte assíria e os reinos subordinados. Segundo o assiriólogo Peter Zilberg, o fragmento seria parte de um selo usado para autenticar documentos oficiais.
A peça, datada entre os séculos 8 e 7 a.C. e anunciado pela Autoridade de Antiguidades de Israel, reforça relatos bíblicos sobre tributos pagos por reis como Ezequias, Manassés e Josias.
Em abril de 2025, um grupo de arqueólogos afirmou ter descoberto, na própria cidade de Jerusalém, indícios que podem apontar para o túmulo de Jesus, como descrito na Bíblia.
A descoberta foi feita durante escavações na Igreja do Santo Sepulcro, local tradicionalmente ligado à crucificação e sepultamento de Cristo.
Pesquisas indicam que o ambiente corresponde à descrição do Evangelho de João, incluindo sinais de um jardim com oliveiras e vinhedos.
Uma das cidades mais antigas e importantes do mundo, Jerusalém tem uma história que remonta a milênios; conheça sua história e curiosidades!