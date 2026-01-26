Fragmento de cerâmica revela que havia cobrança de imposto em Jerusalém antes de Cristo

Arqueólogos descobriram em Jerusalém um fragmento de cerâmica com uma inscrição em cuneiforme, datada de cerca de 2.700 anos. O artefato, encontrado próximo ao Monte do Templo, parece ser um aviso de cobrança de impostos enviado pelo Império Assírio ao rei de Judá, então estado vassalo.

/ Crédito: David Castor domínio público