Esses são bons motivos para incluir mamão na dieta
Além de ser facilmente encontrado em feiras e supermercados, o mamão tem presença garantida no café da manhã de muitas famílias, tanto pela praticidade de consumo quanto pelos seus benefícios à saúde.
Com uma composição rica em fibras, vitaminas e compostos bioativos, essa fruta se tornou uma importante aliada na manutenção de uma alimentação equilibrada e funcional. Vamos saber mais de seus benefícios?
Do ponto de vista nutricional, o mamão se destaca pela alta concentração de vitamina C, vitamina A, betacaroteno, licopeno e fibras alimentares. Esses nutrientes são reconhecidos por suas propriedades antioxidantes, anti-inflamatórias e imunomoduladoras.
Isso significa que ajudam o organismo a combater processos inflamatórios, fortalecer o sistema imunológico e neutralizar a ação dos radicais livres, contribuindo para a prevenção de doenças crônicas e o envelhecimento precoce.
Existem dois principais tipos de mamão disponíveis no mercado: o mamão papaia e o mamão formosa. O primeiro é menor, mais adocicado e bastante utilizado em porções individuais, enquanto o segundo tem porte maior, casca mais firme e polpa igualmente nutritiva.
Ambos podem ser consumidos ao natural ou em receitas variadas como sucos, vitaminas, doces, saladas e até mesmo em pratos salgados. Além da polpa, as sementes do mamão também têm utilidade na alimentação, sendo consumidas com moderação em iogurtes e saladas.