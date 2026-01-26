Domingos Meirelles volta à TV com programa sobre turismo

Em 1975, Meirelles passou a integrar a equipe de O Globo, onde assinou reportagens marcantes, entre elas uma cobertura sobre o terremoto que atingiu a Guatemala em 1976. Também participou da criação da seção Plantão Globo, voltada ao registro de denúncias e reclamações de moradores de bairros do Rio de Janeiro.

Crédito: Reprodução do Instagram @domingosmeirellesoficial