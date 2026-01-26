Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Curiosidades de Pedrinhas Paulista que explicam o apelido de “Roma brasileira”

Curiosidades de Pedrinhas Paulista que explicam o apelido de "Roma brasileira"

Situada a 480 quilômetros da capital paulista, Pedrinhas Paulista tem cerca de 3 mil habitantes e está às margens do Rio Paranapanema, na divisa com o Paraná, envolta por natureza e história.

Crédito: reprodução

A cidade nasceu de uma colônia formada por 28 famílias italianas vindas de regiões como Sicília, Calábria, Lazio, Veneza, Abruzzi, Piemonte e Lombardia.

Crédito: reprodução

As construções de Pedrinhas Paulista refletem o estilo italiano, com fachadas charmosas, praças bem cuidadas e igrejas que remetem à tradição europeia.

Crédito: reprodução/ prefeitura de pedrinhas paulista

Massas artesanais, polentas, vinhos e doces típicos fazem parte do cardápio local, mantendo viva a gastronomia herdada dos imigrantes.

Crédito: reprodução/ prefeitura de pedrinhas paulista

Eventos como a Festa Italiana e celebrações religiosas reúnem moradores e visitantes em torno da música, dança e sabores da Itália.

Crédito: reprodução/ prefeitura de pedrinhas paulista

