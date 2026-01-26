Cidades abandonadas: por que esses lugares ficaram completamente vazios
Estas cidades-fantasma têm histórias e desfechos diferentes. Algumas viraram atrações turísticas
Conheça agora cidades-fantasma que viraram ruínas pelo mundo.
Kayakoy (Turquia) – No século 18, era habitada por gregos e turcos. Mas foi abandonada no início dos anos 1920, quando terminou a Guerra Greco-Turca.
