Capital Mundial do Cavalo, Ocala ganha projeção internacional

A cidade de Ocala, localizada no Condado de Marion, na Flórida, nos Estados Unidos, é amplamente reconhecida e considerada a Capital Mundial do Cavalo. Essa fama não surgiu por acaso, já que a região se consolidou como um dos principais polos de criação de cavalos puro-sangue do planeta. Ao longo de décadas, Ocala se transformou em um verdadeiro berço de campeões, responsável por revelar animais que brilharam em competições históricas, como o Kentucky Derby e outras provas tradicionais do tur / Crédito: Reprodução do Flickr Eleanor Rhinehart