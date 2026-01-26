Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Bell Marques descobre que vai ser avô e fica emocionado em vídeo compartilhado pelo filho

O anúncio gerou grande repercussão entre seguidores, com muitas mensagens carinhosas dos fãs e amigos.

Crédito: Reprodução/Redes Sociais

Bell Marques nasceu em Salvador, em 5 de setembro de 1952, e construiu uma carreira marcada pela força do axé e dos trios elétricos.

Crédito: Reprodução Instagram

Casado há mais de 40 anos com Ana Marques, Bell é pai de Rafael e Filipe Marques, conhecidos como Rafa e Pipo. Antes do casamento, já era pai da artista plástica Rebeca Teixeira.

Crédito: Reprodução/@bellmarques

Além de cantor, é compositor, produtor musical e multi-instrumentista. Ficou nacionalmente conhecido como vocalista do Chiclete com Banana, banda que comandou por décadas.

Crédito: Reprodução Instagram

Sua estreia em um trio elétrico ocorreu em 1979, no bloco Traz os Montes, no Trio Tapajós.

Crédito: Reprodução Instagram

Pouco depois, integrou a banda Scorpius, que em 1981 passou a se chamar “Chiclete com Banana”.

Crédito: Reprodução Instagram

