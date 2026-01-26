Bell Marques descobre que vai ser avô e fica emocionado em vídeo compartilhado pelo filho
O anúncio gerou grande repercussão entre seguidores, com muitas mensagens carinhosas dos fãs e amigos.
Bell Marques nasceu em Salvador, em 5 de setembro de 1952, e construiu uma carreira marcada pela força do axé e dos trios elétricos.
Casado há mais de 40 anos com Ana Marques, Bell é pai de Rafael e Filipe Marques, conhecidos como Rafa e Pipo. Antes do casamento, já era pai da artista plástica Rebeca Teixeira.
Além de cantor, é compositor, produtor musical e multi-instrumentista. Ficou nacionalmente conhecido como vocalista do Chiclete com Banana, banda que comandou por décadas.
Sua estreia em um trio elétrico ocorreu em 1979, no bloco Traz os Montes, no Trio Tapajós.
Pouco depois, integrou a banda Scorpius, que em 1981 passou a se chamar “Chiclete com Banana”.