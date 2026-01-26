Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Austríaco naturalizado brasileiro afirma que é dono de fortuna em ouro no mar

Werner Rydl, de 68 anos, diz ter um patrimônio de R$ 183 bilhões, declarado publicamente em seu imposto de renda.

Crédito: Wikimedia Commons/Seagarlandia

O homem admite ter sonegado o equivalente a R$ 1 bilhão em impostos das 186 empresas que ele diz ter na Áustria, antes de vir para o Brasil.

Crédito: Arquivo Pessoal

As “revelações” do austríaco não param por aí: ele diz ter fundado um banco com moeda própria (a “Eternity”), localizado no meio do oceano.

Crédito: Splash of Rain/Pexels

No mesmo lugar — que seria a cerca de 90 km da costa do Rio Grande do Norte — Rydl afirma ter escondido 306 toneladas de ouro em uma área submersa que chama de “Seagarland”.

Crédito: Pixabay/xxolaxx

Para se ter uma ideia, essa quantidade de ouro seria mais que o dobro das reservas do Banco Central, por exemplo.

Crédito: Reprodução

“Comecei meu patrimônio comprando 120 toneladas de ouro com o dinheiro que ganhei ‘embargando’ os impostos na Áustria”, explicou o austríaco.

Crédito: Arquivo Pessoal

