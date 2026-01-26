Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Animal ‘mais antigo do mundo’ viveu há mais de 550 milhões de anos

Ele representa o animal mais antigo conhecido, que viveu no período Ediacarano.

Crédito: Wikimedia Commons/Nobu Tamura

Descoberta pela primeira vez em 1947, na Austrália, a Dickinsonia também foi encontrada em regiões como Rússia e Ucrânia, sempre em rochas muito antigas.

Crédito: Wikimedia Commons/Citronnel

Visualmente, o corpo da Dickinsonia era achatado e mole, variando de poucos milímetros a mais de um metro.

Crédito: Wikimedia Commons/Apokryltaros

Por muito tempo, a ciência debateu se a Dickinsonia era animal, fungo ou alga.

Crédito: Wikimedia Commons/Masahiro miyasaka

Mesmo assim, sua posição exata na árvore evolutiva ainda gera discussão, devido à morfologia incomum.

Crédito: Smith609 at English Wikipedia

Há indícios de que a Dickinsonia habitava mares rasos do período Ediacarano.

Crédito: Wikimedia Commons/Creative Commons

