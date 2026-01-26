Animal ‘mais antigo do mundo’ viveu há mais de 550 milhões de anos
Ele representa o animal mais antigo conhecido, que viveu no período Ediacarano.
Descoberta pela primeira vez em 1947, na Austrália, a Dickinsonia também foi encontrada em regiões como Rússia e Ucrânia, sempre em rochas muito antigas.
Visualmente, o corpo da Dickinsonia era achatado e mole, variando de poucos milímetros a mais de um metro.
Por muito tempo, a ciência debateu se a Dickinsonia era animal, fungo ou alga.
Mesmo assim, sua posição exata na árvore evolutiva ainda gera discussão, devido à morfologia incomum.
Há indícios de que a Dickinsonia habitava mares rasos do período Ediacarano.