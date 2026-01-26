Além do popular galo: surpreenda-se com animais que têm diferentes tipos de cristas
Alguns anfíbios utilizam cristas para intimidar predadores. Nos peixes, essas estruturas auxiliam na camuflagem e movimentação. Em mamíferos, indicam dominância e saúde. O formato e a utilidade das cristas variam conforme a espécie. Embora as aves sejam amplamente conhecidas pelas cristas, outros animais, portanto, também podem tê-las.
Uma crista em animais é uma protuberância ou elevação que pode ocorrer em diversas partes do corpo, como na cabeça, dorso ou cauda. Essa estrutura pode ser carnosa ou composta por penas, e sua função varia conforme a espécie, podendo servir para atração do parceiro, defesa ou comunicação.
O dragão barbudo (Pogona vitticeps) possui uma “barba” espinhosa ao redor do pescoço, que pode ser erguida em situações de estresse ou para atrair parceiros. Esse lagarto é originário da Austrália e habita regiões áridas e semiáridas. Adapta-se bem ao cativeiro e pode viver até 15 anos.
O mandril (Mandrillus sphinx), um primata, apresenta uma crista de pelos no topo da cabeça, que pode ser erguida em momentos de excitação ou para exibir dominância. Esse primata é originário das florestas tropicais da África Central. Sua expectativa de vida pode chegar a 20 anos na natureza e até 30 em cativeiro.