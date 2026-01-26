A variedade de feijões que surpreende na gastronomia brasileira

O feijão é essencial na mesa do brasileiro e faz parte da identidade alimentar do país. Versátil, pode se adaptar a diversos tipos de pratos, desde receitas simples do dia a dia até preparações mais elaboradas, sendo uma opção certeira para o sucesso do cardápio. Além de saboroso, é reconhecido por seu valor nutricional e pela capacidade de combinar com diferentes ingredientes regionais. O grão apresenta muito mais variedade do que muitas pessoas imaginam. No Brasil, existem cerca de 150 tipo Crédito: Reprodução TV Globo