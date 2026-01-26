A variedade de feijões da gastronomia brasileira
O feijão é essencial na mesa do brasileiro e faz parte da identidade alimentar do país. Versátil, pode se adaptar a diversos tipos de pratos, desde receitas simples do dia a dia até preparações mais elaboradas, sendo uma opção certeira para o sucesso do cardápio. Além de saboroso, é reconhecido por seu valor nutricional e pela capacidade de combinar com diferentes ingredientes regionais.
O feijão é essencial na mesa do brasileiro e faz parte da identidade alimentar do país. Versátil, pode se adaptar a diversos tipos de pratos, desde receitas simples do dia a dia até preparações mais elaboradas, sendo uma opção certeira para o sucesso do cardápio. Além de saboroso, é reconhecido por seu valor nutricional e pela capacidade de combinar com diferentes ingredientes regionais.
Feijão Vermelho- Possui formato que se assemelha a um rim e tamanho irregular. Tem diversos nutrientes. Dentre eles, proteínas, folato (vitamina B9), ferro, quantidades moderadas de tiamina, cobre e vitaminas do complexo B.
Na Índia ele é muito utilizado em um prato típico, chili com carne, conhecido como rajma. É recomendado que seja colocado de molho por pelo menos 30 minutos por causa dos altos níveis de fitohemaglutinina (componente que agrupa células do sangue).
Feijão Mulatinho- Esse grão tem a coloração marrom, mas não possui as listras e seu sabor é suave. Contém proteínas, fibras e vitaminas, além de cálcio, importante para a formação e saúde dos ossos e dentes. Também ajuda a controlar a glicemia.
Produz muito caldo, sendo ideal para o preparo de sopas e o cozimento com carne suína, linguiça e carne de boi.
Feijão Roxinho- Possui grãos pequenos e macios. É rico em fibras, contém grandes quantidades de amido resistente, ferro, magnésio e antioxidantes que podem desempenhar um papel importante no controle do peso.