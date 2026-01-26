Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

A história da Kombi: produção mais duradoura da Volkswagen no Brasil

Foi nessa data, em 1957, que a Kombi saiu da linha de montagem da fábrica da empresa alemã em São Bernardo do Campo, no ABC Paulista, inaugurando a nacionalização da marca no país.

Crédito: Divulgação

No lançamento histórico, a primeira unidade da van – chassi 001 – recebeu bandeira brasileira e decoração com lauréis antes de ser fotografada e lançada no mercado.

Crédito: Divulgação

Mesmo com componentes ainda importados – motor e câmbio vinham da Alemanha -, o veículo já ostentava mais de 54% de nacionalização.

Crédito: Divulgação

Antes mesmo disso, a Kombi já era conhecida dos brasileiros. A sua importação começou em 1950, desembarcando no Porto de Santos.

Crédito: Divulgação

De lá, logo ela virou “Caminhonete Volkswagen” nos anúncios, sendo batizada posteriormente como “Kombi”, do alemão Kombinationsfahrzeug – “veículo combinado”.

Crédito: Divulgação

Em 1961, surgiram as versões de seis portas com câmbio sincronizado e 95% de nacionalização.

Crédito: Divulgação

