A devoção que une as capitais brasileiras: conheça o padroeiro de cada uma

No Brasil, a tradição de cada cidade ter um padroeiro está profundamente ligada à formação histórica e cultural das comunidades. Essa devoção surgiu como forma de proteção simbólica, união social e expressão coletiva da fé, atravessando gerações e permanecendo presente no cotidiano de milhões de pessoas. As celebrações religiosas, procissões e festas populares reforçam o sentimento de pertencimento e fortalecem os laços entre moradores, transformando a religiosidade em parte essencial da iden / Crédito: pixabay