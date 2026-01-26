Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

‘Sem querer’, mergulhadores encontram navio naufragado do século 19 em lago do Canadá

O grupo investigava a possível localização do “Rapid City”, uma escuna de dois mastros fabricada em 1884 e que afundou em 1917.

Crédito: Imagem gerada por IA

Chamou a atenção dos pesquisadores uma “anomalia” detectada em 2017 durante um mapeamento do leito do lago com cabos de fibra óptica.

Crédito: Wikimedia Commons/SAF1999

Se a idade do naufrágio for confirmada, ele poderá revelar informações valiosas sobre um período pouco documentado da história da região.

Crédito: Domínio Público/NASA

A época foi marcada pelo crescimento econômico e pelo intenso comércio entre Canadá e Estados Unidos no início do século 19.

Crédito: ElasticComputeFarm/Pixabay

Naquele período, a rápida mudança da vela para o vapor e o alto índice de acidentes devido a tempestades resultaram em uma falta de documentação sobre muitos projetos navais.

Crédito: Pixabay

Especialistas afirmam que ainda são necessários estudos para determinar a data exata do navio.

Crédito: Museus Naturais do Quênia/Divulgação

