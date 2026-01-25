Veneza: pontes e canais ligam mais de 100 ilhotas e formam cenário deslumbrante
Praça de São Marcos (Piazza San Marco) (século IX): O coração de Veneza, cercado por importantes monumentos, incluindo a Basílica de São Marcos e o Campanário. Sempre foi o centro religioso e político da cidade
Basílica de São Marcos (século XI): Construída em estilo bizantino, esta magnífica catedral abriga mosaicos dourados e os restos mortais de São Marcos, trazidos de Alexandria
Palácio Ducal (Palazzo Ducale) (século XIV): Residência dos doges e sede do governo de Veneza, o palácio gótico veneziano é conhecido por suas belas salas e a Ponte dos Suspiros, que conecta o palácio à antiga prisão
Ponte de Rialto (1591): A ponte mais antiga que cruza o Grande Canal, famosa por sua arquitetura de pedra e pelas vistas impressionantes. Foi o centro comercial da cidade durante séculos
Grande Canal (século IX): A principal via navegável de Veneza, que serpenteia por 3,8 km. Suas margens são adornadas por palácios e edifícios históricos dos séculos XIII ao XVIII
Campanário de São Marcos (século IX, reconstruído em 1912): O campanário mais alto de Veneza, com vistas panorâmicas da cidade e da lagoa. A estrutura original desabou em 1902 e foi reconstruída