Veneza: pontes e canais ligam mais de 100 ilhotas e formam cenário deslumbrante

Autor Flipar
Praça de São Marcos (Piazza San Marco) (século IX): O coração de Veneza, cercado por importantes monumentos, incluindo a Basílica de São Marcos e o Campanário. Sempre foi o centro religioso e político da cidade

Crédito: Zairon/Wikimedia Commons

Basílica de São Marcos (século XI): Construída em estilo bizantino, esta magnífica catedral abriga mosaicos dourados e os restos mortais de São Marcos, trazidos de Alexandria

Crédito: Leandro Neumann Ciuffo/Wikimedia Commons

Palácio Ducal (Palazzo Ducale) (século XIV): Residência dos doges e sede do governo de Veneza, o palácio gótico veneziano é conhecido por suas belas salas e a Ponte dos Suspiros, que conecta o palácio à antiga prisão

Crédito: Martin Falbisoner/Wikimedia Commons

Ponte de Rialto (1591): A ponte mais antiga que cruza o Grande Canal, famosa por sua arquitetura de pedra e pelas vistas impressionantes. Foi o centro comercial da cidade durante séculos

Crédito: Saffron Blaze/Wikimedia Commons

Grande Canal (século IX): A principal via navegável de Veneza, que serpenteia por 3,8 km. Suas margens são adornadas por palácios e edifícios históricos dos séculos XIII ao XVIII

Crédito: Zairon/Wikimedia Commons

Campanário de São Marcos (século IX, reconstruído em 1912): O campanário mais alto de Veneza, com vistas panorâmicas da cidade e da lagoa. A estrutura original desabou em 1902 e foi reconstruída

Crédito: jeffwarder/Wikimedia Commons

