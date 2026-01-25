Veja o que recordista fez para conseguir ficar quase meia hora sem respirar
A façanha contou com uma preparação especial: antes da imersão, ele inalou oxigênio puro por 10 minutos, técnica que reduz a concentração de CO₂ no corpo e adia o reflexo da respiração. Isso permitiu estender a apneia a níveis inéditos.
Mesmo sem o auxílio do oxigênio, Maričić revelou que consegue prender a respiração por pouco mais de 10 minutos, resultado de anos de treino. Considerando que uma pessoa comum mal ultrapassa um minuto, trata-se de um feito realmente sobre-humano.
A motivação do recorde foi dupla: além de desafiar seus próprios limites físicos e mentais, Maričić buscava chamar atenção para a preservação dos oceanos, combinando performance esportiva com uma causa ambiental .
Para quem não é atleta especializado, segurar a respiração entre 30 e 90 segundos é o mais comum. Mesmo indivíduos treinados raramente ultrapassam 3 minutos.
Mas, curiosamente, o povo Bajau, do sudeste asiático, consegue permanecer submerso muito mais tempo do que os seres humanos em qualquer outra parte do mundo.
Enquanto boa parte da humanidade só é capaz de prender a respiração por segundos ou (em alguns casos) poucos minutos, os bajaus podem mergulhar seguidamente por uns 10 minutis, às vezes até 13 minutos.