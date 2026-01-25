Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Tribo causa espanto com casas no topo das árvores a 35 metros de altura

As casas são erguidas sobre uma árvore principal reforçada, usando plataformas de bambu amarradas com cipós e cobertas com folhas de palmeira.

Crédito: Carsten ten Brink/Creative Commons

O processo é um trabalho coletivo dos Korowai e pode durar vários dias.

Crédito: Reprodução do Flickr Markus Fleute

As moradias elevadas são uma estratégia de sobrevivência que protege as famílias da umidade, enchentes, insetos e animais selvagens.

Crédito: Carsten ten Brink/Creative Commons

Antigamente, as casas no alto de árvores também serviam de defesa contra tribos rivais que pudessem tentar atacar de alguma forma.

Crédito: Carsten ten Brink/Creative Commons

Um aspecto interessante é que a altura tem significado e pode indicar prestígio, embora nem todas sejam usadas de fato como moradia.

Crédito: Reprodução do Flickr yaniruma

As casas podem abrigar de 4 a 12 pessoas e cada uma tem um fogo central que serve tanto para cozinhas quanto para afastar pequenos animais.

Crédito: Reprodução do Youtube

