Trem vira hotel em ponte abandonada no meio de selva africana

Autor Flipar
Trata-se do trem que virou hotel no Parque Nacional Kruger, em Skukuza. Uma iniciativa que está atraindo turistas pela curiosidade e pela beleza da paisagem.

Crédito: Divulgação/Kruger Shalati

O Parque Nacional Kruger é uma área protegida de fauna selvagem que cobre 20 mil km2. Fica no Nordeste do país, nas províncias de Mpumalanga e Limpopo. É Patrimônio da Humanidade, título concedido pela Unesco.

Crédito: Martie Swart wikimedia commons

O parque faz fronteira com os distritos de Moamba e Magude, em Moçambique. E, junto com o Parque Nacional Gonarezhou, no Zimbabue, e Parque Nacional do Limpopo, em Moçambique, forma um trio que é chamado de “Parque Transfronteiriço do Grande Limpopo”.

Crédito: Chris Eason wikimedia commons

Composto por 5 vagões sobre uma ponte, o hotel Kruger Shalati oferece 24 suítes modernas, com varandas e piscina.

Crédito: Divulgação/Kruger Shalati

A decoração nos quartos é no estilo art decó. A direção privilegiou tons neutros, pastel, em harmonia com a paisagem natural ao redor do trem.

Crédito: Divulgação Kruger Shalati

De dentro dos quartos, os hóspedes têm uma vista da savana africana, bioma característico da região e composto por árvores pequenas, arbustos e gramíneas.

Crédito: Divulgação/Kruger Shalati

