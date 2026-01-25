Transformação de Jacob Elordi no temido ‘Frankenstein’ exigiu mais de 40 próteses
Segundo informações do site Adoro Cinema, o longa permaneceu como o mais assistido da plataforma por duas semanas consecutivas.
Apesar das 2 horas e meia de duração, a obra conquistou o público. Alguns dos motivos atribuídos são a escolha do elenco e a alta qualidade técnica da produção.
O maior exemplo desse esmero vem da maquiagem feita no ator Jacob Elordi, que se destaca no papel da criatura.
Para dar vida ao personagem, ele enfrentava um intenso processo de caracterização que chegava a levar cerca de 11 horas diárias.
O ator precisou usar 42 próteses, sendo 14 apenas na cabeça e pescoço.
Ao fim das gravações, Elordi precisava ficar cerca de 90 minutos em uma sauna inflável, instalada em seu trailer, para conseguir remover toda a maquiagem.