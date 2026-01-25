Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Tempero essencial em muitos pratos, alho faz “milagres” na saúde

Tempero essencial em muitos pratos, alho faz “milagres” na saúde

Autor Flipar
Autor
Flipar Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

 

" class="op_lazy">

Esse bulbo comestível de uma planta da família do lírio, nativa da Ásia Central, além de tornar os alimentos mais saborosos, tem sido utilizado para fins de saúde por culturas como a dos egípcios, gregos, romanos, chineses e japoneses.

Crédito: Reprodução de vídeo Dailymotion

" class="op_lazy">

O consumo constante desse alimento pode combater fungos, bactérias e vírus, controlar a diabetes e até mesmo proteger a pressão arterial.

Crédito: Reprodução Youtube Vida Verde Sistemas Sustentáveis

" class="op_lazy">

Este alimento é rico em compostos sulfurados, especialmente alicina, que proporciona o cheiro característico do alho e que é um dos grandes responsáveis pelas suas propriedades funcionais.

Crédito: Imagem Freepik

" class="op_lazy">

Além disso, o alho também é rico em vários minerais que nutrem o organismo, como potássio, cálcio e magnésio.

Crédito: Imagem Freepik

" class="op_lazy">

Ele consta na lista de alimentos funcionais do Ministério da Saúde, por ser rico em sulfetos alílicos, que fortalecem o sistema imunológico e contribuem para reduzir o risco de câncer de cólon.

Crédito: Aires Mariga / Epagri

" class="op_lazy">

O consumo frequente de alho também ajuda a diminuir o colesterol, regular a pressão sanguínea, combater fungos e bactérias no organismo e proteger o coração.

Crédito: Divulgação

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar