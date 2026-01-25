Tempero essencial em muitos pratos, alho faz “milagres” na saúde
Esse bulbo comestível de uma planta da família do lírio, nativa da Ásia Central, além de tornar os alimentos mais saborosos, tem sido utilizado para fins de saúde por culturas como a dos egípcios, gregos, romanos, chineses e japoneses.
O consumo constante desse alimento pode combater fungos, bactérias e vírus, controlar a diabetes e até mesmo proteger a pressão arterial.
Este alimento é rico em compostos sulfurados, especialmente alicina, que proporciona o cheiro característico do alho e que é um dos grandes responsáveis pelas suas propriedades funcionais.
Além disso, o alho também é rico em vários minerais que nutrem o organismo, como potássio, cálcio e magnésio.
Ele consta na lista de alimentos funcionais do Ministério da Saúde, por ser rico em sulfetos alílicos, que fortalecem o sistema imunológico e contribuem para reduzir o risco de câncer de cólon.
O consumo frequente de alho também ajuda a diminuir o colesterol, regular a pressão sanguínea, combater fungos e bactérias no organismo e proteger o coração.