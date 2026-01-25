Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Sinuca diverte quem joga e ajuda no foco, mira e senso de direção

Popular em bares, clubes e competições profissionais, exige habilidade, precisão e estratégia. Há diversas versões do jogo, como a sinuca brasileira, o snooker e o pool.

Crédito: Reprodução do X @totalsnookered

A sinuca surgiu na Índia em 1875, inventada por oficiais britânicos do exército. Eles combinaram regras de diferentes jogos de bilhar para criar uma nova modalidade.

Crédito: Reprodução do Youtube

O nome “sinuca” vem do termo inglês snooker, que na época era usado para descrever cadetes inexperientes.

Crédito: - Reprodução de gravura do século XVIII

O jogo se difundiu pelo mundo através do Império Britânico, ganhando popularidade em países como Reino Unido, Canadá e Austrália.

Crédito: Reprodução da gravura de Grafschaftsmuseum Wertheim

No século XX, o snooker se tornou um esporte televisivo na Europa, enquanto no Brasil e nos EUA, o pool e a sinuca de bar se popularizaram.

Crédito: Reprodução do Youtube

Competições de sinuca ocorrem principalmente na Europa e na Ásia, sendo o Campeonato Mundial de Snooker um dos mais prestigiados

Crédito: Reprodução do Facebook World Snooker Federation

