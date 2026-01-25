Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Simbólicas em várias culturas, cabras são fundamentais também na geração de renda

Autor Flipar
Flipar Autor
Tipo Notícia

 

De acordo com um estudo publicado na revista L’Anthropologie, existem novas perspectivas sobre o papel simbólico do íbex (Capra aegagrus), a cabra montesa selvagem nativa da Europa, Ásia e nordeste da África.

Crédito: Pixabay

Assim, há cerca de 10.000 anos nas montanhas Zagros e no leste da Anatólia, o íbex se consolidou como um dos mais duradouros símbolos de fertilidade, feminilidade e cosmologia.

Crédito: Pixabay

Representações do animal aparecem desde o Paleolítico, em esculturas, arte rupestre e cerâmicas. Na figura de Vênus de Laussel, na França, uma mulher segura o que se acredita ser um chifre de íbex, associado ao ciclo da vida.

Crédito: Pixabay

O deus da água Enki, ligado aos rios Tigre e Eufrates, era frequentemente representado ao lado de íbex, símbolo das águas vivificantes e da fertilidade sazonal.

Crédito: Pixabay

No Irã, uma placa de bronze datada entre 1500 a.C. e 700 a.C. retrata dois íbex ladeando uma mulher em trabalho de parto, evocando tradições artísticas neolíticas.

Crédito: Pixabay

O animal aparece ainda em cerâmicas, gravuras rupestres e na metalurgia, de sítios como Tall-i-Bakun, Tepe Hissar e Susa, com um simbolismo que atravessou o tempo.

Crédito: Pixabay

