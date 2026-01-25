Simbólicas em várias culturas, cabras são fundamentais também na geração de renda
De acordo com um estudo publicado na revista L’Anthropologie, existem novas perspectivas sobre o papel simbólico do íbex (Capra aegagrus), a cabra montesa selvagem nativa da Europa, Ásia e nordeste da África.
Assim, há cerca de 10.000 anos nas montanhas Zagros e no leste da Anatólia, o íbex se consolidou como um dos mais duradouros símbolos de fertilidade, feminilidade e cosmologia.
Representações do animal aparecem desde o Paleolítico, em esculturas, arte rupestre e cerâmicas. Na figura de Vênus de Laussel, na França, uma mulher segura o que se acredita ser um chifre de íbex, associado ao ciclo da vida.
O deus da água Enki, ligado aos rios Tigre e Eufrates, era frequentemente representado ao lado de íbex, símbolo das águas vivificantes e da fertilidade sazonal.
No Irã, uma placa de bronze datada entre 1500 a.C. e 700 a.C. retrata dois íbex ladeando uma mulher em trabalho de parto, evocando tradições artísticas neolíticas.
O animal aparece ainda em cerâmicas, gravuras rupestres e na metalurgia, de sítios como Tall-i-Bakun, Tepe Hissar e Susa, com um simbolismo que atravessou o tempo.