Setenil de las Bodegas: a curiosa cidade sob rochas gigantes
Conhecida por suas casas construídas sob enormes formações rochosas, a cidade parece ter sido esculpida simultaneamente pela natureza e pelas mãos humanas.
A origem da cidade remonta à época medieval, quando as formações rochosas serviam como abrigo natural e proteção estratégica contra invasores. Durante o período de domínio muçulmano na Península Ibérica, Setenil assumiu importância militar, tornando-se um ponto fortificado difícil de conquistar.
O que mais chama atenção em Setenil de las Bodegas é a forma como suas construções se integram de maneira orgânica ao ambiente.
Em vez de moldar a paisagem para erguer casas, foi a arquitetura que se adaptou às cavernas e às saliências naturais do paredão. Muitas residências possuem apenas uma parede frontal visível, pois o restante se prolonga para dentro da rocha, aproveitando sua estabilidade térmica.
No verão, as casas permanecem frescas sob a sombra maciça das formações, enquanto, no inverno, mantêm calor de forma natural. É um mecanismo de climatização que existe muito antes de qualquer tecnologia moderna.
As ruas Cuevas del Sol e Cuevas de la Sombra são dois dos pontos mais emblemáticos da cidade, onde o visitante encontra a imagem que tornou Setenil famosa: lajes rochosas gigantescas que funcionam como teto para bares, restaurantes e moradias.