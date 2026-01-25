Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Setenil de las Bodegas: a curiosa cidade sob rochas gigantes

Conhecida por suas casas construídas sob enormes formações rochosas, a cidade parece ter sido esculpida simultaneamente pela natureza e pelas mãos humanas.

Crédito: - Reprodução do Flickr CARLOS MARIN

A origem da cidade remonta à época medieval, quando as formações rochosas serviam como abrigo natural e proteção estratégica contra invasores. Durante o período de domínio muçulmano na Península Ibérica, Setenil assumiu importância militar, tornando-se um ponto fortificado difícil de conquistar.

Crédito: Imagem de Makalu por Pixabay

O que mais chama atenção em Setenil de las Bodegas é a forma como suas construções se integram de maneira orgânica ao ambiente.

Crédito: MauroMarinelli /Wikimédia Commons

Em vez de moldar a paisagem para erguer casas, foi a arquitetura que se adaptou às cavernas e às saliências naturais do paredão. Muitas residências possuem apenas uma parede frontal visível, pois o restante se prolonga para dentro da rocha, aproveitando sua estabilidade térmica.

Crédito: Falconaumanni /Wikimédia Commons

No verão, as casas permanecem frescas sob a sombra maciça das formações, enquanto, no inverno, mantêm calor de forma natural. É um mecanismo de climatização que existe muito antes de qualquer tecnologia moderna.

Crédito: Imagem de Waldo Miguez por Pixabay

As ruas Cuevas del Sol e Cuevas de la Sombra são dois dos pontos mais emblemáticos da cidade, onde o visitante encontra a imagem que tornou Setenil famosa: lajes rochosas gigantescas que funcionam como teto para bares, restaurantes e moradias.

Crédito: Reprodução do Instagram @karinazpt

