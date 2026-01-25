Santa Catarina brilha no turismo e ganha o prestigiado ‘Oscar das praias’
Considerado o “Oscar das Praias”, o selo é concedido a praias, marinas e embarcações que atendem a 38 critérios rigorosos, como qualidade da água, gestão ambiental, segurança e responsabilidade social.
A certificação é coordenada pela Foundation for Environmental Education (FEE), presente em mais de 50 países, e posiciona Balneário Piçarras como referência global em turismo sustentável.
Com apenas 6,7 quilômetros de extensão, Balneário Piçarras conseguiu certificar toda sua orla — um feito raro e admirável, que reforça o compromisso da cidade com a preservação ambiental.
Localizada entre a Rua Carolina Wiliam Cunha e a Rua Canto do Sol, a Praia da Ponta do Jacques é conhecida por suas águas limpas e tranquilas, ideais para famílias e banhistas exigentes.
Entre a Rua Canto do Sol e a Avenida Getúlio Vargas, a faixa litorânea da Praia de Piçarras combina beleza natural com infraestrutura turística, sendo uma das mais visitadas da cidade.
Situada entre a Avenida Getúlio Vargas e a Rua Alexandre Guilherme Figueredo, a Praia Central é o coração da cidade, com calçadão, quiosques e atividades culturais.