Saiba por que as frutas são tão caras no Japão

Saiba por que as frutas são tão caras no Japão

No Japão, por exemplo, é uma tradição presentear as pessoas com frutas. Algo que está enraizado na cultura e uma prática que transcende a mera troca de objetos.

Crédito: Domínio PúblicoWikimédia Commons

Ao contrário de presentes convencionais, como joias ou bolsas de grife, as frutas ocupam um lugar especial no coração dos japoneses, oferecendo uma experiência única e luxuosa.

Crédito: Captain76/Wikimédia Commons

Oferecer frutas como presente vai além de uma simples expressão de gratidão. É uma prática profundamente enraizada no Japão. Desde os rituais budistas até as oferendas nos altares xintoístas, as frutas desempenham um papel significativo.

Crédito: reprodução Youtube Canal Sansei no Japão

A produção de frutas no Japão é considerada uma obra de arte, onde a qualidade supera a quantidade. Desde a seleção rigorosa de sementes até o cuidado manual com cada muda. Assim, os produtores dedicam-se com zelo, desde o cuidado com os botões até a poda cuidadosa para concentrar os nutrientes em frutos específicos.

Crédito: reprodução Youtube Canal Sansei no Japão

O cuidado com as frutas se estende às lojas, que mais se assemelham a butiques de luxo ou joalherias do que simples estabelecimentos de hortifrúti. Marcas renomadas, como a Senbikiya, elevam a experiência a um patamar superior.

Crédito: reprodução Youtube Canal Sansei no Japão

Além das raízes culturais, a escolha de presentear com frutas também está associada à sazonalidade. Elas permitem que as pessoas experimentem das cores vibrantes até sabores e aromas distintos.

Crédito: reprodução TikToks

