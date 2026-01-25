Saiba como os picles são feitos e descubra esse toque de acidez às refeições

A fórmula básica para fazer picles é 1 medida de água, a mesma quantidade de vinagre e, para cada litro de líquido, 1 colher (sopa) de sal e 3 colheres (sopa) de açúcar. Você pode adicionar a esta salmoura outros temperos, como sementes de mostarda e folha de louro.

Crédito: Pixabay