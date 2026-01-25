Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Saiba como os picles são feitos e descubra esse toque de acidez às refeições

Tradicionalmente, os picles são feitos com vegetais como pepino, cenoura, cebola, couve-flor e pimentão. A técnica também pode ser aplicada a frutas como manga, limão e melancia.

Crédito: Pixabay

A fermentação lática natural, quando usada, cria um ambiente ácido que inibe bactérias nocivas. Já na versão com vinagre, o ácido acético desempenha o papel de conservante.

Crédito: Pixabay

Países como Índia, Coreia do Sul, Japão, Alemanha e Estados Unidos têm tradição forte no consumo e produção de picles. Cada cultura tem seus próprios métodos, temperos e ingredientes preferidos

Crédito: Pixabay

Na Índia, os “achar” levam especiarias como mostarda, cúrcuma e feno-grego, e podem ser bastante picantes. Já na Coreia, o kimchi — picles de acelga e rabanete — é base essencial da alimentação.

Crédito: Pixabay

Na Europa Central, especialmente na Alemanha e Polônia, os picles de pepino e repolho são bastante populares.

Crédito: Pixabay

Nos EUA, o dill pickle (com endro) é comum em hambúrgueres e sanduíches.

Crédito: Imagem gerada por i.a

