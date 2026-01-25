Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Saiba como é a vida na cidade mais alta do planeta, onde o ar rarefeito altera a rotina

A cidade surgiu no início do século 20, com a descoberta de ouro na região. A corrida pelo metal precioso atraiu milhares de pessoas, impulsionando um crescimento rápido e desordenado.

Crédito: Flickr Steffen Lohrey

A cidade fica localizada a cerca de 1.400 km de distância de Lima, a capital do país.

Crédito: Reprodução de vídeo La República

Estima-se que La Rinconada tenha entre 30 mil e 50 mil habitantes, muitos dos quais vivem em condições precárias, a começar pelo clima.

Crédito: Flickr Steffen Lohrey

La Rinconada tem um clima extremo, com apenas metade do oxigênio encontrado em lugares normais, o que torna a cidade difícil de suportar para a maioria das pessoas.

Crédito: Reprodução/Video/YouTube/Ruhi Çenet

Para que as pessoas consigam se adaptar ao ar rarefeito, é necessário passar por um processo de adaptação de cerca de um mês.

Crédito: Reprodução de vídeo La República

Apesar da bela paisagem ao redor, aos pés da montanha Ananea Grande, na região de Puno, La Rinconada é considerada um “inferno na Terra” e um dos piores lugares do mundo em termos de qualidade de vida e urbanismo.

Crédito: Reprodução de vídeo The Sun

