Sabe por que levamos “choque” ao bater o cotovelo ou o joelho? A ciência explica
Ao bater o cotovelo, por exemplo, ocorre a compressão do nervo ulnar, que passa muito próximo à superfície. Isso gera a sensação conhecida como “choque” ou formigamento intenso.
Esse tipo de impacto faz o nervo enviar sinais desorganizados ao cérebro por alguns segundos. O resultado é uma dor aguda que pode irradiar pelo braço e pela mão.
Sensações semelhantes podem ocorrer ao bater o joelho, o tornozelo ou os dedos. Nessas regiões, nervos também ficam pouco protegidos por músculos ou gordura.
Além de pancadas, choques no corpo podem surgir por mudanças bruscas de posição. Levantar rápido demais pode provocar uma descarga breve por alteração na circulação.
Em alguns casos, o formigamento aparece após ficar muito tempo na mesma postura. A compressão prolongada de nervos e vasos sanguíneos explica essa sensação
Deficiências de vitaminas, especialmente do complexo B, também podem causar choques ou fisgadas. Essas vitaminas são essenciais para o bom funcionamento do sistema nervoso.