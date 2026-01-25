Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Sabe por que levamos “choque” ao bater o cotovelo ou o joelho? A ciência explica

Sabe por que levamos “choque” ao bater o cotovelo ou o joelho? A ciência explica

Autor Flipar
Autor
Flipar Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

 

" class="op_lazy">

Ao bater o cotovelo, por exemplo, ocorre a compressão do nervo ulnar, que passa muito próximo à superfície. Isso gera a sensação conhecida como “choque” ou formigamento intenso.

Crédito: imagem gerada por i.a

" class="op_lazy">

Esse tipo de impacto faz o nervo enviar sinais desorganizados ao cérebro por alguns segundos. O resultado é uma dor aguda que pode irradiar pelo braço e pela mão.

Crédito: imagem gerada por i.a

" class="op_lazy">

Sensações semelhantes podem ocorrer ao bater o joelho, o tornozelo ou os dedos. Nessas regiões, nervos também ficam pouco protegidos por músculos ou gordura.

Crédito: imagem gerada por i.a

" class="op_lazy">

Além de pancadas, choques no corpo podem surgir por mudanças bruscas de posição. Levantar rápido demais pode provocar uma descarga breve por alteração na circulação.

Crédito: imagem gerada por i.a

" class="op_lazy">

Em alguns casos, o formigamento aparece após ficar muito tempo na mesma postura. A compressão prolongada de nervos e vasos sanguíneos explica essa sensação

Crédito: imagem gerada por i.a

" class="op_lazy">

Deficiências de vitaminas, especialmente do complexo B, também podem causar choques ou fisgadas. Essas vitaminas são essenciais para o bom funcionamento do sistema nervoso.

Crédito: Reprodução/TV Globo

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar