Restaurante oferece refeição de graça para quem chegar
O estabelecimento, chamado Korea House, oferece jantar gratuito para todos os públicos na primeira quarta-feira de cada mês. Não há distinção de origem, raça, gênero, idade, religião ou condição social. Quem chegar é “bem-vindo para a refeição”.
Em postagem nas redes sociais, o Korea House anuncia a iniciativa com os seguintes dizeres: “Sentindo-se solitário, desanimado ou em dificuldades? Por favor, venha. Nossa esperança é que você saia com a alma aquecida e a barriga cheia”.
“Todos são bem-vindos para jantar e partilhar uma refeição grátis connosco, sem compromisso” diz o comunicado do restaurante, liderado por Pok-Cha-Kim, tratada afetuosamente pelo apelido “Momma Kim”.
Momma Kim está à frente do Korea House desde 1988. Ela contou que decidiu implantar a medida solidária após um período duro de sua vida, quando precisou ficar afastada por cinco anos do restaurante.
“A dificuldade vem, mas também passa. E, quando passa, somos mais fortes. Queremos caminhar juntos até que esse dia chegue para todos que entrarem aqui”, declarou ela ao falar de como partilhar comida pode ser um alimento também para o espírito.
O Korea House situa-se em Austin, capital do Texas. A cidade fica localizada no centro-sul do estado e é uma das metrópoles que mais crescem nos Estados Unidos.