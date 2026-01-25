Refúgio repleto de natureza, Analândia não tem prédios nem sinais de trânsito
Situada no interior do estado, a estância é um reino de tranquilidade. Ela se destaca por cachoeiras, trilhas e uma paisagem bucólica que são um convite a desacelerar.
Analândia, repleta de belezas naturais, integra a Região Metropolitana de Piracicaba
Prédios altos e centros comerciais não existem em Analândia. Isso porque a prefeitura proíbe este tipo de construção para preservar o espírito interiorano do local.
Com pouco mais de 4.500 habitantes, a cidade oferece um ambiente sereno, como quem viaja no tempo para relembrar a São Paulo de antigamente, desprovida de arranha-céus e congestionamentos.
Ademais, a cidade não possui semáforos, o que já demonstra que trânsito não é um problema em Analândia.
Já para quem busca aventura em meio à calmaria, Analândia não decepciona. O ponto mais emblemático é o Morro do Cuscuzeiro, uma imponente formação de arenito que se tornou símbolo da cidade.