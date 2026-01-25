Quiosque das Lendas é joia para visitantes em Teresópolis
Construído na década de 1920, o espaço foi decorado com azulejos pintados pelo artista português Jorge Colaço e que retratam lendas indígenas. Mais do que isso. Representa um elo entre a cultura europeia e a memória indígena nacional.
Apesar de sua importância histórica e artística, o Quiosque das Lendas está em estado de abandono. A estrutura apresenta sinais de desgaste, pichações e falta de manutenção. O local, que já foi ponto turístico e símbolo cultural de Teresópolis, hoje aguarda restauro urgente.
Preservar o Quiosque das Lendas é valorizar a memória coletiva, a arte pública e as lendas indígenas. O espaço é mais que um mirante — é um símbolo da ancestralidade e da cultura brasileira. Restaurá-lo é garantir que essa história continue viva para as próximas gerações.
Teresópolis foi fundada em 6 de julho de 1891. Localizado na Serra Fluminense, pertence à Região Geográfica Intermediária de Petrópolis, e está distante a cerca de 94,3 quilômetros a norte da capital do estado.
O nome da cidade é uma homenagem à imperatriz Teresa Cristina, esposa de Dom Pedro II, que frequentava a região em busca de suas belezas naturais.
A região já era habitada por indígenas Guaranis e por escravos fugitivos do Quilombo da Serra, antes da chegada dos colonizadores. Ela ocupa uma área de pouco mais de 770 quilômetros quadrados, sendo aproximadamente 64 quilômetros quadrados em área urbana.