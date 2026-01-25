Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Quem alcança? Veja os animais mais velozes do planeta

Autor Flipar
Flipar Autor
" class="op_lazy">

Zebra- Natural das savanas africanas, são as presas preferidas dos felinos. Mas, com a velocidade de até 64 km/h, não são abatidas facilmente.

Crédito: pixabay

" class="op_lazy">

Devido à sua rapidez e às listras na pele, elas confundem seus predadores que possuem visão em preto e branco e têm dificuldade para reconhecer a forma do animal.

Crédito: Khendon wikimedia commons

" class="op_lazy">

Coiote- Atinge 69 km/h. Este mamífero é da família dos cães e lobos, desenvolvendo essa habilidade para ampliar seu cardápio carnívoro, não dando muita chance às suas presas.

Crédito: Henry from Arizona, wikimedia commons

" class="op_lazy">

Levam uma vida solitária e raramente são encontrados em matilhas. Em geral, vivem até seis anos, e são encontrados nas Américas do Norte e Central.

Crédito: Pixabay

" class="op_lazy">

Pato-eider- Também conhecido como êider-edredão, é encontrado nas áreas costeiras de todo o hemisfério norte. Pode atingir até 76 km/h durante o voo, e isso permite que ele migre para o Sul, fugindo do frio.

Crédito: Andreas Trepte wikimedia commons

" class="op_lazy">

Ele se alimenta principalmente de crustáceos, estrelas do mar e molusco. Pode pesar até 2,5 kg e medir 60 cm. A espécie coloca até 6 ovos e a fêmea passa o mês inteiro chocando o ovo.

Crédito: Ron Knight wikimedia commons

