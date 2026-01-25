Quem alcança? Veja os animais mais velozes do planeta
Zebra- Natural das savanas africanas, são as presas preferidas dos felinos. Mas, com a velocidade de até 64 km/h, não são abatidas facilmente.
Devido à sua rapidez e às listras na pele, elas confundem seus predadores que possuem visão em preto e branco e têm dificuldade para reconhecer a forma do animal.
Coiote- Atinge 69 km/h. Este mamífero é da família dos cães e lobos, desenvolvendo essa habilidade para ampliar seu cardápio carnívoro, não dando muita chance às suas presas.
Levam uma vida solitária e raramente são encontrados em matilhas. Em geral, vivem até seis anos, e são encontrados nas Américas do Norte e Central.
Pato-eider- Também conhecido como êider-edredão, é encontrado nas áreas costeiras de todo o hemisfério norte. Pode atingir até 76 km/h durante o voo, e isso permite que ele migre para o Sul, fugindo do frio.
Ele se alimenta principalmente de crustáceos, estrelas do mar e molusco. Pode pesar até 2,5 kg e medir 60 cm. A espécie coloca até 6 ovos e a fêmea passa o mês inteiro chocando o ovo.