Que coisa! Mulher mordida por cão fica com pelo no nariz

Trinity Rowles sofreu um ataque do cachorro de seu pai, em setembro de 2022, e precisou fazer quatro cirurgias para se recuperar. No entanto, uma das operações acabou alterando a aparência de seu nariz.

Crédito: reprodução instagram

No entanto, uma das operações acabou alterando a aparência de seu nariz. O enxerto de pele utilizado foi retirado de sua testa e couro cabeludo, e, para surpresa de Trinity, pelos começaram a crescer no local.

Crédito: reprodução tiktok

O ataque deixou Rowles com ferimentos na orelha, braço, mão e nariz.

Crédito: reprodução tiktok

O cachorro que a atacou era uma mistura de pitbull com bulldog.

Crédito: reprodução new york post

Desde que começou a situação bizarra, ela vem compartilhando os detalhes no TikTok. Um dos vídeos já alcançou quase 9 milhões de visualizações!

Crédito: reprodução tiktok

De acordo com informações do New York Post, Rowles recebeu mordidas do animal por diversas partes de seu corpo. O caso aconteceu na Pensilvânia, EUA.

Crédito: reprodução tiktok

