Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Por que o soluço aparece — e às vezes demora a ir embora?

Por que o soluço aparece — e às vezes demora a ir embora?

Autor Flipar
Autor
Flipar Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

 

" class="op_lazy">

O soluço acontece porque há uma irritação nos nervos que controlam o diafragma. Os principais envolvidos são o nervo frênico e o nervo vago.

Crédito: Brbbl wikimedia commons

" class="op_lazy">

Na maioria das vezes, o soluço é passageiro e dura poucos minutos. Ele costuma desaparecer sozinho, sem necessidade de tratamento.

Crédito: Vitaly Gariev/Unsplash

" class="op_lazy">

Quando persiste por horas, pode causar desconforto e atrapalhar atividades simples. Falar, comer e até dormir ficam mais difíceis.

Crédito: imagem gerada por i.a

" class="op_lazy">

Entre as formas mais conhecidas de acabar com o soluço está prender a respiração por alguns segundos. Isso ajuda a regular o ritmo do diafragma.

Crédito: imagem gerada por i.a

" class="op_lazy">

Beber água lentamente ou em pequenos goles também pode interromper o reflexo. A ação estimula o nervo vago e ajuda a reorganizar a respiração.

Crédito: Freepik

" class="op_lazy">

Outra estratégia comum é respirar dentro de um saco de papel por curto período. O aumento do dióxido de carbono pode cessar as contrações.

Crédito: imagem gerada por i.a

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar