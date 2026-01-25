Por que o soluço aparece — e às vezes demora a ir embora?
O soluço acontece porque há uma irritação nos nervos que controlam o diafragma. Os principais envolvidos são o nervo frênico e o nervo vago.
Na maioria das vezes, o soluço é passageiro e dura poucos minutos. Ele costuma desaparecer sozinho, sem necessidade de tratamento.
Quando persiste por horas, pode causar desconforto e atrapalhar atividades simples. Falar, comer e até dormir ficam mais difíceis.
Entre as formas mais conhecidas de acabar com o soluço está prender a respiração por alguns segundos. Isso ajuda a regular o ritmo do diafragma.
Beber água lentamente ou em pequenos goles também pode interromper o reflexo. A ação estimula o nervo vago e ajuda a reorganizar a respiração.
Outra estratégia comum é respirar dentro de um saco de papel por curto período. O aumento do dióxido de carbono pode cessar as contrações.