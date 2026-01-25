Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Por que bocejamos? Gesto involuntário diz muito sobre o corpo

Autor Flipar
Durante anos, acreditou-se que o bocejo servia apenas para aumentar a oxigenação do cérebro. Hoje, essa explicação é considerada incompleta.

Crédito: imagem gerada por i.a

Pesquisas mais recentes indicam que o bocejo ajuda a regular a temperatura cerebral. Ao abrir bem a boca e inspirar profundamente, ocorre um leve “resfriamento” do cérebro.

Crédito: Imagem de gdgrafik por Pixabay

Esse ajuste térmico pode melhorar a atenção, a vigilância e o desempenho mental. Por isso, bocejamos mais quando estamos cansados, entediados ou sonolentos.

Crédito: imagem gerada por i.a

O bocejo também aparece em momentos de transição do estado mental. É comum ao acordar, antes de dormir ou quando mudamos de uma tarefa para outra.

Crédito: imagem gerada por i.a

Além do aspecto fisiológico, há um forte componente social no bocejo. Ele não é apenas uma resposta automática do corpo.

Crédito: imagem gerada por i.a

O chamado bocejo contagioso ocorre quando bocejamos ao ver, ouvir ou até ler sobre alguém bocejando. Nem todo mundo é igualmente suscetível a isso.

Crédito: imagem gerada por i.a

